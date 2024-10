Hoeneß-Verbleib? VfB-Boss Wehrle wird deutlich

Hoeneß besitzt in Stuttgart einen Vertrag bis 2027, allerdings mit Ausstiegsklausel. Als einer der Hauptverantwortlichen für den VfB-Höhenflug vom Beinahe-Abstieg auf Platz zwei und in die Champions League hat der Coach Begehrlichkeiten geweckt.

"Das spricht für seine Arbeit", sagte Wehrle, ergänzte aber, es habe "kein Verein angefragt" bei ihm. Hoeneß habe ihm stets vermittelt, "dass er hier etwas aufbauen möchte. Er weiß, was er an uns hat, wir wissen, was wir an ihm haben."