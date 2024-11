10.000 Euro Geldstrafe: Kohr für Stegemann-Kritik bestraft

Nach dem Achtelfinal-Aus gegen Bayern München hatte der Mainzer in einem TV-Interview gegen den Schiedsrichter geschossen.

Mittelfeldspieler Dominik Kohr vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist nach seinen kritischen Aussagen gegen Schiedsrichter Sascha Stegemann mit einer Geldstrafe belegt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 30-Jährigen aufgrund eines "unsportlichen Verhaltens", für seine Äußerungen in einem TV-Interview nach dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München muss Kohr eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen.

Kohr hatte nach dem Achtelfinal-Aus gegen den Rekordmeister (0:4) am 30. Oktober in einem Sky-Interview den Schiedsrichter Stegemann kritisiert. "Da war mir auch ein bisschen klar, dass der Schiedsrichter ein Bayern-Trikot an hat", monierte der Sechser eine Abseitsstellung vor dem Treffer von Jamal Musiala zum 0:2 und sprach unter anderem von einem "Bayern-Bonus".