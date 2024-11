Bayer: Mukiele und Belocian gegen Union zurück im Kader

Trainer Xabi Alonso will mit seinem Team den Rausch der letzten Woche auch in der Alten Försterei fortsetzen.

Trainer Xabi Alonso will mit seinem Team den Rausch der letzten Woche auch in der Alten Försterei fortsetzen.

Trainer Xabi Alonso von Double-Sieger Bayer Leverkusen kann am Wochenende voraussichtlich wieder auf Nordi Mukiele und Jeanuel Belocian zurückgreifen. Die beiden Schienenspieler haben nach ihren Verletzungen „sehr gut trainiert“ und werden beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Union Berlin zurück im Kader erwartet, sagte Alonso am Freitag.