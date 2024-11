Erstmals seit 7 Jahren: Thomas Müller freut sich auf Wiederkehr

SID 07.11.2024 • 09:49 Uhr Zum ersten Mal seit sieben Jahren bestreitet der FC Bayern wieder ein Bundesliga-Spiel in Hamburg. Nicht nur Thomas Müller ist besonders motiviert.

Mit viel Respekt, aber auch einem großen Schuss „Mia san mia“ blickt der FC Bayern auf das ungleiche Bundesliga-Duell bei Aufsteiger FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

„Endlich mal wieder nach Hamburg!“, schrieb der Ur-Münchner Thomas Müller am Donnerstagmorgen voller Vorfreude bei Instagram. Seit dem HSV-Abstieg 2018 hatte Bayern kein Bundesliga-Spiel mehr in der Hansestadt bestritten - zuletzt hatte Bayern unter Jupp Heynckes den HSV am 21. Oktober 2017 in Hamburg besiegt, Torschütze damals: Corentin Tolisso.

Müller will auf St. Pauli „nochmal alles rausklopfen“

Schon nach dem wichtigen 1:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon am Mittwochabend hatte Müller betont: "Wir haben Lust, wir haben Bock, wir wollen da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Wir haben noch ein Spiel vor der Länderspielpause, da können wir noch mal alles rausklopfen."

Mittelfeldchef Joshua Kimmich berichtete, er habe den Aufsteiger in der Bundesliga-Begegnung mit RB Leipzig (0:0) beobachtet. "Da haben sie super mitgespielt und hatten einige Chancen. Dementsprechend müssen wir auf der Hut bleiben", sagte der Nationalspieler.

Auch Sportvorstand Max Eberl meinte, die Bayern wollten ihren Lauf von inzwischen vier Zu-Null-Spielen "fortsetzen. In St. Pauli am Millerntor - wir wissen, was auf uns zukommt: Eine geile Stimmung, ein tolles Stadion, ein großartiger Verein", sagte er: "Aber trotzdem fahren wir da hin, um zu gewinnen!"