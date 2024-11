Bayern hofft auf Davies-Verlängerung: "Zuversicht vorhanden"

Der FC Bayern hofft auf eine Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages mit Linksverteidiger Alphonso Davies (24). „Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt positiv, was ‚Phonzy‘ derzeit für einen Spaß hat. Die Spielweise kommt ihm entgegen, er fühlt sich wohl in München“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) „Er spielt sehr viel und sehr gut. Es passt aktuell sehr gut zusammen und wir hoffen natürlich, dass das noch länger der Fall ist.“