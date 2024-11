"Besser geht's nicht": Hoeneß lobt die Bayern

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß blickt begeistert auf die jüngste Siegesserie des deutschen Fußball-Rekordmeisters. „Besser geht‘s nicht“, sagte der 72-Jährige dem kicker, nachdem das Team von Trainer Vincent Kompany am Samstag durch den Erfolg beim Aufsteiger FC St. Pauli (1:0) den fünften Pflichtspielsieg in Folge ohne Gegentreffer gefeiert hatte.

Der souveräne Bundesliga-Tabellenführer könne sich in der Länderspielpause "nach einer längeren Zeit mal wieder schön zurücklehnen, Sorgen haben die anderen Klubs", sagte Hoeneß am Sonntag. Nach den Patzern der Konkurrenz beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig fünf Punkte, auf Meister Bayer Leverkusen neun und auf Borussia Dortmund bereits zehn.

Bei der Erinnerung an die beiden Pleiten in der Champions League bei Aston Villa (0:1) und beim FC Barcelona (1:4) verwies Hoeneß auf die Stärke der Gegner und den Fakt, dass Niederlagen im Laufe einer Saison immer mal passieren könnten.

Nach der Länderspielpause geht es für die Bayern am 22. November in der Liga gegen den FC Augsburg weiter. Im Anschluss folgen die Partien in der Königsklasse gegen Paris St. Germain, in der Bundesliga beim BVB und im Pokal-Achtelfinale gegen Leverkusen.