Boniface fehlt Leverkusen "einige Spiele"

Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss „einige Spiele“ auf Torjäger Victor Boniface verzichten. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso am Freitag auf der Pressekonferenz. „Es ist schade, er hat in der Oberschenkelmuskulatur eine kleine Verletzung“, sagte Alonso vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).