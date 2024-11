Bundesliga heute: Augsburg - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim tritt heute in der WWK-Arena gegen den FC Augsburg an und kann dabei auf eine beeindruckende Bilanz gegen die Fuggerstädter zurückblicken. In 26 Bundesliga-Duellen feierten die Kraichgauer 15 Siege, was gegen kein anderes Team im Oberhaus der Fall ist. Besonders in den letzten Begegnungen dominierte Hoffenheim mit neun Siegen aus den letzten 13 Duellen. Diese Statistik spricht für die Gäste, die heute versuchen werden, ihre Erfolgsserie gegen Augsburg fortzusetzen.