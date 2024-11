Bundesliga heute: Bayern - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 02.11.2024 • 12:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den 1. FC Union Berlin. In den bisherigen zehn Bundesliga-Duellen mit den Berlinern blieben die Bayern ungeschlagen und verbuchten sieben Siege und drei Unentschieden. Diese Serie wollen die Münchner auch in der Allianz Arena fortsetzen.

Bemerkenswert ist, dass Union Berlin gegen keinen anderen Gegner in der Bundesliga so oft ohne Sieg blieb. Zudem haben die Bayern mit Vincent Kompany einen Trainer, der in seinen ersten acht Bundesligaspielen 20 Punkte holte - das gelang zuletzt Carlo Ancelotti im Jahr 2016.

Bayern - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Livestream : Sky

: Liveticker: SPORT1

Beim 1. FC Union Berlin ist Benedict Hollerbach der Mann der Stunde. Seit Beginn der Saison 2023/24 hat er sieben Tore für die Eisernen erzielt und ist damit der erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft. Allerdings hat er alle seine Tore in Heimspielen erzielt, was für das heutige Auswärtsspiel eine Herausforderung darstellt.

Hollerbach traf zuletzt beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt und wird versuchen, seine Torserie auch in der Allianz Arena fortzusetzen. Union Berlin hat in dieser Saison bereits 15 Punkte gesammelt, mehr als in der gesamten Hinrunde der Vorsaison.

Defensivstärke trifft auf Offensivpower

Das heutige Spiel verspricht ein interessantes Duell zwischen der starken Defensive von Union Berlin und der Offensivkraft des FC Bayern München zu werden. Union Berlin stellt mit nur fünf Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga, die Bayern mit 29 Toren nach acht Spielen die beste Offensive.

Die Münchner ließen zudem die wenigsten gegnerischen Schüsse auf das eigene Tor zu, was ihre defensive Stabilität unterstreicht. Beide Mannschaften werden versuchen, ihre Stärken auszuspielen und die Schwächen des Gegners auszunutzen.

Topscorer Harry Kane und die Bayern-Offensive

Harry Kane ist mit 13 direkten Torbeteiligungen einer der Topscorer der aktuellen Bundesliga-Saison. Der englische Stürmer erzielte neun Tore und bereitete vier weitere vor, womit er maßgeblich zur starken Offensive der Bayern beiträgt. Neben Kane ist auch Kingsley Coman in Topform, der zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen traf.

Ein weiteres Tor gegen Union Berlin würde für Coman einen persönlichen Rekord einstellen. Die Bayern werden auf ihre Offensivstars setzen, um die Serie gegen Union Berlin fortzusetzen und die Tabellenführung weiter zu festigen.

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

