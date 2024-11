Bundesliga heute: Bremen - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 09.11.2024 • 12:35 Uhr Der SV Werder Bremen empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Das heutige Duell zwischen dem SV Werder Bremen und Holstein Kiel im Weserstadion weckt Erinnerungen an vergangene Begegnungen, die den Bremern nicht immer wohlgesonnen waren. In der Zweitliga-Saison 2021/22 musste Werder in beiden Spielen gegen die Störche Niederlagen hinnehmen, sowohl auswärts (1:2) als auch zu Hause (2:3). Der einzige Sieg gegen Kiel in vier Duellen seit der Bundesliga-Gründung gelang Bremen im September 1980 mit einem deutlichen 5:1 im heimischen Stadion. Diese historische Bilanz dürfte für die Bremer eine zusätzliche Motivation sein, heute einen Sieg einzufahren.

Bremen - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Werder Bremen muss heute auf Mitchell Weiser verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Borussia Mönchengladbach gesperrt ist. Weiser, einer der besten Vorbereiter der Bremer in dieser Saison, wird schmerzlich vermisst werden. Auch Marvin Ducksch, der ebenfalls zu den Top-Vorbereitern zählt, wird eine Schlüsselrolle einnehmen müssen, um die Lücke zu füllen. Zudem hat Werder in dieser Saison nur zwei seiner zwölf Punkte zu Hause geholt, was den geringsten Anteil an Heimpunkten in der Liga darstellt. Ein Sieg im Weserstadion wäre für die Bremer daher besonders wichtig, um die Heimschwäche zu überwinden.

Holstein Kiels Auswärtsmisere und defensive Herausforderungen

Holstein Kiel konnte in dieser Bundesliga-Saison bisher noch keinen Auswärtssieg verbuchen. Nach vier Spielen in der Fremde warten die Störche weiterhin auf ihren ersten Erfolg. Ein Blick auf die Defensive zeigt, dass Kiel mit 23 Gegentoren die zweithöchste Anzahl in der Liga kassiert hat, nur übertroffen vom VfL Bochum. Besonders in der ersten Halbzeit sind die Kieler anfällig, mit 15 Gegentoren führen sie die Liga in dieser Kategorie an. Diese Schwächen könnten den Bremern Chancen bieten, die sie nutzen müssen, um die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Ein interessanter Aspekt in der heutigen Begegnung ist die Rolle der Standardsituationen. Holstein Kiel hat in dieser Saison 55% seiner Tore nach Standards erzielt, was sie zu einer gefährlichen Mannschaft bei ruhenden Bällen macht. Werder Bremen hingegen hat nur ein Gegentor nach einem Standard kassiert, was den geringsten Anteil in der Liga darstellt. Diese Statistik könnte entscheidend sein, wenn es darum geht, welche Mannschaft die Oberhand gewinnt.

Bremens Trainer Ole Werner, der von 2019 bis 2021 Holstein Kiel betreute, wird versuchen, seine Mannschaft optimal auf diese Gefahr einzustellen. Auch Marvin Ducksch, der einst für Kiel auf Torejagd ging, könnte mit seiner Erfahrung ein entscheidender Faktor werden.

Wird SV Werder Bremen gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

