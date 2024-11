Bundesliga heute: Bremen - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 30.11.2024 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag kommt es im Weserstadion zu einem traditionsreichen Aufeinandertreffen zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Es ist das 111. Duell dieser beiden Mannschaften in der Bundesliga-Geschichte. Die Bilanz ist nahezu ausgeglichen: Bremen konnte 37 Siege verbuchen, während Stuttgart 39 Mal als Sieger vom Platz ging. 34 Partien endeten unentschieden. Diese Begegnung reiht sich damit in die Liste der häufigsten Bundesliga-Duelle ein, nur die Partien des FC Bayern gegen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach fanden öfter statt.

Ein besonderes Augenmerk wird heute auf Nick Woltemade liegen, der im Sommer 2024 von Werder Bremen zum VfB Stuttgart wechselte. Der junge Offensivspieler stand zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum erstmals in der Bundesliga-Startelf der Schwaben und hat bereits mehr Pflichtspieltore für Stuttgart erzielt als in seiner gesamten Zeit bei Bremen. Für die Bremer traf er in 51 Einsätzen nur zweimal, während er für Stuttgart schon dreimal erfolgreich war. Woltemade wird sicherlich motiviert sein, gegen seinen Ex-Klub erneut zu glänzen.

Bremer Heimschwäche und Stuttgarter Auswärtsprobleme

Werder Bremen konnte im letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 2:1 den ersten Heimsieg dieser Bundesliga-Saison feiern. Zwei Heimsiege in Folge gelangen den Bremern zuletzt im September 2023. Trotz des jüngsten Erfolgs bleibt die Heimbilanz der Bremer mit nur vier erzielten Toren in fünf Spielen ausbaufähig. Auf der anderen Seite ist der VfB Stuttgart seit drei Auswärtsspielen sieglos und konnte in dieser Saison erst einmal auf fremdem Platz gewinnen. Die Schwaben blieben zuletzt sogar in zwei aufeinanderfolgenden Auswärtspartien torlos.

Spannende Schlussphase erwartet

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Schlussviertelstunde der Partie gelegt werden. Der VfB Stuttgart erzielte in dieser Saison bereits acht Tore in den letzten 15 Minuten, was den Ligabestwert darstellt. Werder Bremen hingegen kassierte in dieser Phase erst zwei Gegentore, nur Union Berlin ist in dieser Hinsicht noch stabiler. Die Bremer Defensive wird also besonders wachsam sein müssen, um die späten Angriffe der Stuttgarter abzuwehren. Marvin Ducksch, Bremens Topscorer mit sieben Torbeteiligungen, wird versuchen, seine Mannschaft offensiv zu unterstützen, nachdem er im letzten Duell gegen Stuttgart beide Treffer erzielte.

