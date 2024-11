Bundesliga heute: Dortmund - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Zuvor waren die Dortmunder in acht Pflichtspiel-Duellen gegen Leipzig ungeschlagen geblieben, doch die Dominanz der Leipziger in den letzten Begegnungen zeigt, dass die Gäste ein ernstzunehmender Gegner sind.

Dortmund - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für Leipzigs Trainer Marco Rose ist das Spiel in Dortmund eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. In der Saison 2021/22 stand er selbst beim BVB an der Seitenlinie und erzielte mit 2,03 Punkten pro Spiel eine beeindruckende Bilanz. Nur Thomas Tuchel und Lucien Favre waren mit Dortmund in der Bundesliga erfolgreicher.