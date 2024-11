Bundesliga heute: Freiburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 03.11.2024 • 12:30 Uhr Der SC Freiburg empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag treffen der SC Freiburg und der 1. FSV Mainz 05 zum 49. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander, wobei es das 31. Duell in der Bundesliga ist. Der SC Freiburg hat in den letzten sechs Bundesliga-Begegnungen gegen Mainz nicht verloren und konnte dabei zwei Siege und vier Unentschieden einfahren. Diese Serie ist die längste ungeschlagene Serie der Freiburger in diesem Duell. Unter der Leitung von Trainer Julian Schuster hat Freiburg drei von vier Bundesliga-Heimspielen gewonnen, was mehr Heimsiege sind als in den letzten 13 Heimpartien unter Christian Streich zusammen.

Freiburg - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Vincenzo Grifo ist in dieser Saison der Top-Vorbereiter der Bundesliga mit fünf Assists. Interessanterweise gelang ihm in 14 Bundesliga-Spielen gegen Mainz noch nie ein Assist und nur ein Tor. Freiburgs Ritsu Doan zeigt sich ebenfalls in starker Form und war in seinen letzten drei Bundesliga-Einsätzen an je einem Tor direkt beteiligt. Gegen Mainz konnte Doan bereits vier Torbeteiligungen verzeichnen, mehr als gegen jeden anderen Verein. Diese beiden Spieler könnten heute entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.

Mainzer Auswärtsstärke und Pressing-Statistik

Der 1. FSV Mainz 05 hat in dieser Saison sieben seiner neun Punkte auswärts geholt und ist seit sieben Bundesliga-Gastspielen unbesiegt. Ein weiteres ungeschlagenes Auswärtsspiel würde den Vereinsrekord einstellen. Zudem hat Mainz in den letzten vier Bundesliga-Auswärtsspielen jeweils mindestens drei Tore erzielt, was ein laufender Vereinsrekord ist. Die Mainzer sind auch in Sachen Pressing stark aufgestellt und haben bereits 100 Pressingsequenzen in dieser Saison, nur übertroffen von Freiburg, St. Pauli und Bayern München.

Sonntagsfluch und Kopfballstärke der Mainzer

Trotz der starken Auswärtsbilanz hat Mainz seit 13 Sonntagsspielen in der Bundesliga keinen Sieg mehr eingefahren und dabei nur sieben von 39 möglichen Punkten geholt. Der letzte Sieg an einem Sonntag gelang im Februar 2023. In dieser Saison erzielte Mainz die meisten Kopfballtore der Liga, jedoch kassierte Freiburg in dieser Spielzeit noch kein einziges Kopfballgegentor. Ein weiterer Faktor könnte das Fehlen von Jonathan Burkardt sein, der in den letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspielen jeweils getroffen hat, aber nun verletzungsbedingt ausfällt.

Wird SC Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

