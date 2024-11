Bundesliga heute: Hoffenheim - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 12:40 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig reist mit einer beeindruckenden Bilanz in die PreZero Arena nach Sinsheim. Die Sachsen sind seit fünf Bundesliga-Duellen gegen die TSG Hoffenheim ungeschlagen und haben nur eines der letzten zwölf Aufeinandertreffen verloren. Das letzte Mal, dass Hoffenheim gegen Leipzig gewinnen konnte, war im November 2021 mit einem 2:0-Sieg. Diese Statistik zeigt, dass Leipzig in den vergangenen Jahren die Oberhand hatte, nachdem sie in den ersten vier Bundesliga-Partien gegen Hoffenheim noch zweimal verloren hatten.

Hoffenheim - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Die TSG Hoffenheim durchlebt eine schwierige Saison und hat sich in der Länderspielpause von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Mit nur neun Punkten aus zehn Spielen verzeichnet Hoffenheim ihre zweitschwächste Bundesliga-Saison. Nur in der Saison 2015/16 hatte die TSG zu diesem Zeitpunkt weniger Punkte gesammelt. Trotz der schlechten Gesamtbilanz hat Hoffenheim in den letzten fünf Spielen nur einmal verloren und dabei sechs Punkte geholt, doppelt so viele wie in den ersten fünf Partien der Saison.

RB Leipzigs Defensive als Schlüssel zum Erfolg

RB Leipzigs Defensive ist in dieser Saison besonders stark. Die Mannschaft blieb bereits sieben Mal ohne Gegentor, was zuletzt nur Bayern München in der Saison 2014/15 gelungen ist. Torhüter Péter Gulácsi hat mit nur fünf Gegentoren den Ligabestwert und verhinderte gemäß dem Expected-Goals-on-Target-Conceded-Modell 4,4 Gegentore. Diese defensive Stabilität könnte auch gegen Hoffenheim der Schlüssel zum Erfolg sein, insbesondere da die TSG in den letzten drei Bundesliga-Partien torlos blieb.

Hoffenheims Heimschwäche und Leipzigs Auswärtsstärke

Die TSG Hoffenheim hat in dieser Saison bereits drei ihrer letzten vier Heimspiele verloren, was so viele Niederlagen sind wie in den 14 Heimspielen zuvor zusammen. Leipzig hingegen gehört zu den besten Auswärtsmannschaften der Liga und hat in dieser Saison bereits zehn Punkte in der Fremde geholt. Allerdings mussten sie im letzten Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund eine Niederlage hinnehmen. Hoffenheim wird versuchen, diese Schwäche auszunutzen, um endlich wieder einen Heimsieg gegen Leipzig zu feiern und die Serie von 25 Heimspielen ohne Weiße Weste zu beenden.

Wird TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

