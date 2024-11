Bundesliga heute: Leipzig - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen den VfL Wolfsburg . Die Sachsen haben keines der letzten neun Pflichtspiele zu Hause gegen die Wölfe verloren, mit sieben Siegen und zwei Unentschieden. Die letzte Heimniederlage gegen Wolfsburg datiert aus dem März 2017, als Leipzig im ersten Bundesliga -Duell in der Red Bull Arena mit 0:1 unterlag. Diese Serie möchten die Leipziger heute fortsetzen und gleichzeitig ihren Vereinsrekord von 13 ungeschlagenen Heimspielen in der Bundesliga einstellen, den sie zuletzt in der Saison 2019/20 unter Julian Nagelsmann aufgestellt hatten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Christoph Baumgartner, der gegen keinen anderen Verein mehr Bundesliga-Tore erzielt hat als gegen den VfL Wolfsburg. Der Österreicher traf bereits viermal gegen die Wölfe, nur gegen den 1. FC Köln war er erfolgreicher. Doch aktuell durchlebt Baumgartner eine Durststrecke, denn er ist seit 14 Bundesliga-Spielen ohne direkte Torbeteiligung. Diese Serie möchte er heute unbedingt beenden und wieder zum Erfolg seines Teams beitragen.





Wolfsburgs Auswärtsstärke in dieser Saison

Junge Talente im Fokus

Der VfL Wolfsburg reist mit Selbstvertrauen nach Leipzig, denn die Wölfe sind seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen und haben zuletzt erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewonnen. Besonders auswärts zeigt sich die Mannschaft von ihrer starken Seite: Mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von +5 (11:6) belegen sie den dritten Platz in der Auswärtstabelle. Nie zuvor holten die Wolfsburger in den ersten fünf Auswärtsspielen einer Bundesliga-Saison so viele Punkte. Diese Auswärtsstärke wollen sie auch in der Red Bull Arena unter Beweis stellen.Beide Teams setzen auf junge Talente, was sich in den Aufstellungen widerspiegelt. Wolfsburg stellt mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren und 74 Tagen die jüngste Startelf der Bundesliga, während Leipzig mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren auf Platz vier liegt. Ein besonderes Talent auf Seiten der Leipziger ist Antonio Nusa, der beim 3:4 gegen die TSG Hoffenheim in seinem elften Bundesliga-Spiel erstmals an zwei Toren direkt beteiligt war. Mit 19 Jahren und 220 Tagen war er der jüngste Spieler der Sachsen, dem dies gelang. Heute könnten die jungen Spieler entscheidende Akzente setzen.