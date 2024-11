Bundesliga heute: Stuttgart - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 12:35 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den VfL Bochum. Seit 25 Heimspielen sind die Schwaben gegen die Bochumer unbesiegt – eine Serie, die bis ins Jahr 1987 zurückreicht. Damals gelang es dem VfL letztmals, in der Bundesliga in Stuttgart zu gewinnen. Diese historische Dominanz könnte dem VfB Stuttgart heute zusätzlichen Rückenwind verleihen, um die aktuelle Heimschwäche zu überwinden, nachdem die letzten beiden Heimspiele verloren gingen.

Das heutige Spiel bietet auch ein interessantes Duell an der Seitenlinie: Sebastian Hoeneß trifft auf Dieter Hecking. In ihrem bisher einzigen Aufeinandertreffen setzte sich Hoeneß im DFB-Pokal-Viertelfinale 2023 mit 1:0 durch. Für Hoeneß war es damals der erste Pflichtspieleinsatz als Trainer der Stuttgarter. Hecking hingegen hat eine lange Historie gegen den VfB Stuttgart und konnte in seiner Karriere bereits zwölf Siege gegen die Schwaben einfahren, mehr als gegen jeden anderen Verein.

Jung gegen Erfahren: Altersunterschiede in den Startformationen

Ein weiteres spannendes Element des Spiels ist der Altersunterschied der beiden Mannschaften. Der VfB Stuttgart stellt mit durchschnittlich 25 Jahren die jüngsten Startformationen der Bundesliga, während der VfL Bochum mit 28 Jahren die ältesten aufbietet. Diese Differenz könnte sich im Spielverlauf bemerkbar machen, insbesondere in der zweiten Halbzeit, in der beide Teams in dieser Saison bereits viele Gegentore kassierten. Stuttgart und Bochum sind die Mannschaften, die nach der Pause am häufigsten überwunden wurden.

Bochums Auswärtsmisere und Stuttgarts Elfmeterprobleme

Der VfL Bochum reist mit einer ernüchternden Auswärtsbilanz nach Stuttgart: fünf Spiele, fünf Niederlagen und 17 Gegentore. Diese Auswärtsmisere ist ein entscheidender Faktor für Bochums schwächste Bundesliga-Saison bisher. Auf der anderen Seite hat der VfB Stuttgart in dieser Saison große Probleme mit Elfmetern. Vier von fünf Strafstößen wurden vergeben, was in den europäischen Top-Ligen einzigartig ist. Diese Schwächen könnten im heutigen Spiel entscheidend sein, wenn es darum geht, wer die Oberhand behält.

