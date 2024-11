Bundesliga heute: Union - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 30.11.2024 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute Bayer 04 Leverkusen in der Alten Försterei empfangen. Die Köpenicker konnten in der Bundesliga-Historie nur ein einziges Mal gegen die Werkself gewinnen, und das war im Januar 2021 mit einem knappen 1:0. Seitdem blieb Union in sieben weiteren Duellen sieglos, wobei die letzten vier Begegnungen sogar torlos endeten. Diese Serie stellt für Union Berlin eine besondere Herausforderung dar, da sie gegen keinen anderen Bundesliga-Gegner eine derart lange Torflaute erlebten.

Bayer 04 Leverkusen reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Berlin. Seit 22 Bundesliga-Auswärtsspielen sind die Leverkusener ungeschlagen, was in der Bundesliga-Historie nur vom FC Bayern übertroffen wurde. In jedem dieser Auswärtsspiele gelang der Werkself mindestens ein Treffer, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Diese offensive Stärke wird heute besonders wichtig sein, da Union Berlin mit nur neun Gegentoren eine der besten Defensiven der Liga stellt.

Union Berlins defensive Stärke und offensive Schwäche

Union Berlin hat in dieser Saison mit nur neun erzielten Toren die zweitschwächste Offensive der Bundesliga, übertrifft damit nur den FC St. Pauli. Gleichzeitig glänzen die Köpenicker mit einer starken Defensive, die ebenfalls nur neun Gegentore zugelassen hat. Diese Balance zwischen Defensive und Offensive erinnert an den FC Ingolstadt in der Saison 2015/16, der ebenfalls mit einstelligen Werten in beiden Kategorien nach elf Spielen aufwartete. Für Union wird es entscheidend sein, ihre defensive Stabilität zu bewahren und gleichzeitig ihre Offensivkraft zu steigern.

Leverkusens Schlüsselspieler und Standardsituationen

Ein besonderer Fokus liegt auf Leverkusens Granit Xhaka, der zuletzt in seinem 152. Bundesliga-Spiel erstmals an zwei Toren direkt beteiligt war. Xhaka hat alle seine sechs Pflichtspieltore für Leverkusen von außerhalb des Strafraums erzielt und wird auch heute eine zentrale Rolle spielen. Zudem sind Standardsituationen ein wichtiger Faktor: Beide Teams haben bereits vier Tore nach Eckstößen erzielt, was ligaweit der Höchstwert ist. Besonders Union Berlin profitiert stark von Standards, da 56% ihrer Tore aus solchen Situationen resultieren. Es bleibt abzuwarten, wie beide Mannschaften diese Stärke im heutigen Spiel nutzen werden.

