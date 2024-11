Bundesliga heute: Wolfsburg - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Wolfsburg empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg kommt mit einer beeindruckenden Bilanz in die Volkswagen Arena: In der vergangenen Saison konnte der FCA beide Bundesliga-Duelle gegen den VfL Wolfsburg für sich entscheiden. Zudem sind die Augsburger seit fünf Bundesligaspielen gegen die Wölfe ungeschlagen, nur gegen Union Berlin gelang ihnen eine längere Serie.

Besonders bemerkenswert ist, dass der VfL Wolfsburg nur drei von 13 Bundesliga-Heimspielen gegen den FC Augsburg gewinnen konnte. Diese Statistik zeigt, dass die Fuggerstädter in Wolfsburg traditionell stark auftreten.

Wolfsburg - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Blick auf die Defensivstatistiken der beiden Mannschaften offenbart Schwächen, die für den Ausgang der Partie entscheidend sein könnten. Der VfL Wolfsburg kassierte in der laufenden Bundesliga-Saison bereits sieben Gegentore nach Standardsituationen, was ligaweit den Spitzenwert darstellt.

Der FC Augsburg folgt mit sechs Gegentoren nach ruhenden Bällen dicht auf. Diese Anfälligkeit bei Standardsituationen könnte im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere wenn man die offensive Gefährlichkeit beider Mannschaften in Betracht zieht.

Torhüter im Fokus: Grabara vs. Labrovic

Die Torhüter beider Mannschaften stehen ebenfalls im Fokus. Wolfsburgs Kamil Grabara hat in dieser Saison bereits 32 gegnerische Schüsse pariert und liegt damit ligaweit nur hinter Robin Zentner von Mainz. Auf der anderen Seite hat Augsburgs Nediljko Labrovic eine deutlich schwächere Quote, da er nur 51,3% der Schüsse auf sein Tor abwehren konnte.

Diese Diskrepanz in der Torhüterleistung könnte im heutigen Spiel ein entscheidender Faktor sein, insbesondere wenn es darum geht, knappe Spielstände zu verteidigen oder Rückstände aufzuholen.

Formkurven und Rückstandstaktiken

Beide Teams kämpfen derzeit mit Formschwächen, die sie überwinden müssen. Der VfL Wolfsburg ist seit fünf Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg und hat in dieser Zeit nur einen Punkt geholt, was die längste Durststrecke unter Trainer Ralph Hasenhüttl darstellt. Der FC Augsburg hingegen hat seine letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele verloren, was einen neuen Vereinsnegativrekord bedeutet.