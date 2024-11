Bundesliga: Spezielle TV-Pläne für Bayern-Kracher

Borussia Dortmund trifft im Bundesliga-Topspiel auf den FC Bayern München (ab 18:30 im SPORT1 -Liveticker) . Das Interesse der Medien ist riesig. Der übertragende Sender Sky will etwas schaffen, das es in der Bundesliga zuvor noch nie gegeben hat.

Wie die Bild berichtet wollte der Pay-TV-Sender bereits vor Spielbeginn ein erstes Highlight bieten. Der Sender fragte wohl ein Spieler-Interview während des Aufwärmens bei beiden Teams an. Das Interview sollte kurz vor Anpfiff auf dem Rasen erfolgen. Beide Clubs lehnten die Idee jedoch ab.

Dortmund kooperiert mit Sky

Dortmund erklärte sich aber dazu bereit, einen Spieler unmittelbar nach der Ankunft in München für ein Interview zur Verfügung zu stellen, so wie es bereits in Ausnahmen bei Top-Spielen der Fall war.