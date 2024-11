Torhüter-Entscheidung in Gladbach gefallen!

Omlin gibt am Freitag sein Comeback im Tor

Am Freitag absolviert die Borussia ein Testspiel gegen Preußen Münster. Das Tor gegen den Zweitligisten wird dann allerdings Jonas Omlin hüten, der einst als Nachfolger für Yann Sommer zur Borussia gewechselt war. Der Schweizer kämpfte in der Vergangenheit jedoch immer wieder mit Verletzungen, so auch in dieser Saison. Seit Mitte September war Omlin mit einer Sehnenverletzung im Unterschenkel ausgefallen, weshalb Nicolas zu seinen Einsätzen im Fohlen-Tor kam und zu überzeugen wusste.