Hiobsbotschaft für Undav und den VfB

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen ohne Torjäger Deniz Undav auskommen. Wie der kicker zuerst vermeldete, hat sich der Stürmer am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Die bittere Diagnose bestätigte der VfB nach einer anschließenden MRT-Untersuchung.

Undav war wegen einer Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite bereits für die jüngsten Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn ausgefallen. Überhaupt muss der VfB vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) einige Ausfälle verkraften. Neben den Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou und Jamie Leweling wird auch Stürmer El Bilal Toure wegen einer Fußverletzung länger fehlen. Eine genauere Diagnose stehe aber noch aus, so Hoeneß.

Auch bei Stiller wird es eng

Bei Angelo Stiller, der verletzt vom DFB-Team abgereist war, werde es „sehr eng“, wie Hoeneß betonte: „Da muss man abwarten“. Auch Innenverteidiger Anrie Chase ist wegen Oberschenkelproblemen fraglich. Generell sei es angesichts der vielen Verletzten aber „nicht so, dass deswegen miese Stimmung ist“, betonte der Coach: „Aber gerade ist es schon viel, was da zusammenkommt.“

In der laufenden Saison kam Undav in neun Bundesliga-Spielen zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore. In den bisherigen vier UEFA Champions League-Partien gelang ihm ein Treffer. Auch in beiden DFB-Pokal-Spielen lief er auf und steuerte eine Vorlage bei.