BVB wütet gegen DFL: "Für uns schwer zu akzeptieren!"

Sebastian Kehl hat auf die Terminierung für die kommenden Bundesliga -Spieltage mit Unverständnis reagiert und die dafür zuständige Deutsche Fußballliga (DFL) mit harscher Kritik überzogen. „Es ist für uns schwer zu akzeptieren, dass wir von allen Vereinen aus der Bundesliga die kürzeste Winterpause haben“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund in der Bild. Hintergrund: Der BVB bestreitet am letzten Spieltag vor der Winterpause die letzte der insgesamt neun Partien (22. Dezember, 17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

Was Kehl verärgert: „Die Partie in Wolfsburg auf die späteste Anstoßzeit des Spieltags zu legen und dann im neuen Jahr gegen Leverkusen am Freitag zu starten, verkürzt unsere Pause nochmal mehr.“ Zumal: Im neuen Jahr sind die Dortmunder schon wieder am Freitagabend des 10. Januars gegen Meister Bayer Leverkusen gefordert, was den Schwarz-Gelben trotz Mehrfachbelastung mit Liga und Champions League die kürzeste Winterpause aller Teams beschert.