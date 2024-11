BVB-Personalnot auch

„Julian Ryerson und Yan Couto werden dabei sein“, berichtete Sahin vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker ). Beide Außenverteidiger haben Muskelverletzungen überstanden. Doch acht Ausfälle hatte der Trainer während seiner Pressekonferenz weiterhin aufzuzählen: „Waldemar Anton wird es nicht schaffen, Gregor Kobel hat noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert“, teilte er mit. Zudem fehlen Karim Adeyemi, Gio Reyna, Julien Duranville, Niklas Süle, Kjell Wätjen und der gesperrte Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Im Tor wird erneut Alex Meyer stehen.

Sahin gibt Update zu Kobel

Was Kobel betrifft fügte Sahin an: „Bei Greg ist es so, dass er noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Er ist aber auf einem guten Weg. Er trainiert individuell, da wollen wir aber kein Risiko eingehen vor der Nationalmannschaftspause. Er wird dann gegen Freiburg wieder zurück sein. Julian und Yan werden gleich im Abschlusstraining dabei sein. Wir hoffen und gehen davon aus, dass es klappen sollte.“