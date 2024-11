BVB-Star Adeyemi zurück auf dem Platz

BVB-Star Karim Adeyemi kehrt nach seinem Muskelfaserriss auf den Platz zurück. Der 23-Jährige hat auch den Ball wieder am Fuß.

Gute Nachrichten für den BVB : Offensivstar Karim Adeyemi ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Das zeigten die Schwarz-Gelben in einem am Freitag veröffentlichten Video auf Social Media.

Dort ist zu sehen, wie Adeyemi im Kraftraum arbeitet, einen Medizinball an die Wand wirft, locker über den Rasen joggt - und mit dem Ball an Hürden vorbeidribbelt. Wann genau der 23-Jährige in den BVB-Kader zurückkehrt, ist indes noch offen.