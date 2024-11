Effenberg kritisiert BVB-Star Schlotterbeck: "Überhaupt nicht aktiv"

Im STAHLWERK Doppelpass kritisiert SPORT1-Experte Stefan Effenberg die defensive Leistung der Dortmunder bei der Niederlage in Mainz. Abwehrchef Nico Schlotterbeck rückt dabei ins Zentrum der Kritik.

Im STAHLWERK Doppelpass kritisiert SPORT1-Experte Stefan Effenberg die defensive Leistung der Dortmunder bei der Niederlage in Mainz. Abwehrchef Nico Schlotterbeck rückt dabei ins Zentrum der Kritik.

Bei der 1:3-Niederlage des BVB in Mainz erwischte die schwarz-gelbe Defensive erneut einen Tag zum Vergessen. BVB-Keeper Alexander Meyer musste dreimal hinter sich greifen, insbesondere das Gegentor zum 1:2 durch Jonathan Burkardt warf bei SPORT1 -Experte Stefan Effenberg Fragen auf.

„Hier muss er runtergehen und mit allem, was er hat, den Ball blocken, egal, was dann passiert, egal, wo der Ball hingeht. Er muss hier diesen Zweikampf annehmen, das tut er nicht und das war entscheidend in der Situation“, rekapitulierte Effenberg den Gegentreffer.