BVB-Verletzte? Bundesliga-Kapitän lässt aufhorchen

Den BVB hat es dabei in den vergangenen Wochen besonders hart getroffen, zeitweise hatte Trainer Nuri Sahin nur noch elf Profispieler in seinem Spieltagskader stehen.

Trimmel erzählt Fischer-Anekdote

„Die Verletzungen sind immer ein großes Thema. Dortmund hatte auch schon vor zwei Jahren die meisten Ausfälle. Bei uns ist das zum Glück anders mit den Verletzten. In den letzten Jahren hatten wir mit die wenigsten Ausfälle pro Saison“, sagte der 37-Jährige.

„Bei Urs Fischer (Ex-Trainer Union Berlin; Anm. d. Red.) war es damals schon so, dass du dich fast schon dafür entschuldigen musstest, wenn du verletzt warst. Er hat dann gefragt: ‚Hast du was Strukturelles? Wenn nicht, dann kannst du auch spielen.‘ Er wollte immer an der Grenze arbeiten.“