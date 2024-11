Can fliegt vom Platz: BVB verliert in Mainz

SID 09.11.2024 • 17:23 Uhr Der FSV feiert gegen ein ersatzgeschwächtes Dortmund den ersten Heimsieg der Saison.

Die Rote Karte für den Kapitän Emre Can war zu viel: Ein schwer gebeuteltes Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga in Unterzahl einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Der BVB verlor mit 1:3 (1:2) beim FSV Mainz 05.

Jae-Sung Lee (36.), Jonathan Burkardt (45.+3) und Paul Nebel (54.) sorgten für die vierte Saisonniederlage der seit Wochen von Ausfällen geplagten Dortmunder, die ab der 27. Minute zudem ohne Can auskommen mussten. Der Spielführer war wegen eines groben Foulspiels vom Platz gestellt worden. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Serhou Guirassy (40., Foulelfmeter) war letztlich wertlos; die Westfalen warten somit weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison und drohen den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga zu verlieren.

Die Hausherren hingegen siegten zum ersten Mal in der aktuellen Spielzeit vor eigenem Publikum. In der Tabelle kletterten die Rheinhessen vor der zweiwöchigen Länderspielpause ins gesicherte Mittelfeld.

Insgesamt acht Ausfälle hatte BVB-Trainer Nuri Sahin am Samstag kompensieren müssen, wenngleich er mit Julian Ryerson und Yan Couto auch zwei Rückkehrer begrüßen durfte. Seine Mannschaft nahm Sahin ungeachtet der Ausfallmisere in die Pflicht: "Wir müssen auswärts endlich mal einen Dreier einfahren", mahnte er vor dem Spiel.

Der BVB versuchte es vor 33.000 Zuschauern in der ausverkauften Mainzer Arena zunächst mit Ballbesitzfußball, die Nullfünfer zogen sich teils tief in die eigene Hälfte zurück. Die erste gefährliche Möglichkeit gehörte dann aber Mainz: Burkardt tauchte nach einem Steckpass vor BVB-Keeper Alexander Meyer auf, zielte jedoch zu ungenau (18.). Die Hausherren wurden aktiver - und waren kurz darauf ein Mann mehr: Can grätschte Lee am eigenen Strafraum in Knöchelhöhe um, Schiedsrichter Florian Badstübner zückte die Rote Karte.

Und es kam noch schlimmer für die Gäste: eine Flanke von Anthony Caci nickte der freistehende Lee zur Mainzer Führung ein. Die Gäste kamen aber schnell zum Ausgleich, weil Guirassy vom Elfmeterpunkt traf, nachdem Lee den späteren Torschützen im Strafraum gefoult hatte. Doch damit noch immer nicht genug in Halbzeit eins: Tief in der Nachspielzeit flankte da Costa von rechts, Burkardt netzte zur erneuten Mainzer Führung ein.