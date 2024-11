Bayern-Kracher? Can mit mutiger Ansage nach München

Am kommenden Wochenende kommt es zum Spitzenspiel des BVB gegen den Rekordmeister. Kapitän Emre Can hat große Ziele.

Kapitän Emre Can hat vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Rekordmeister Bayern München die Ansprüche von Borussia Dortmund untermauert. „Wir sind eine Macht zu Hause, wir brauchen uns nicht zu verstecken“, sagte Can am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des BVB.