DAZN erhält Zuschlag für BL-Konferenz

Die Konferenz der Fußball-Bundesliga wird in den vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 am Samstagnachmittag bei DAZN zu sehen sein. Das ist nach SID-Informationen das Ergebnis des Milliardenpokers um die deutschsprachigen Medienrechte der Deutschen Fußball Liga (DFL). Demnach überträgt DAZN neben der Konferenz auch die Spiele am Sonntag, Sky zeigt künftig die Einzelspiele am Freitag und Samstag. Bisher hatte Sky die Rechte an der Konferenz.