Eberl über Leipzig-Wechsel: "Die Großzahl wird dich hassen"

Im SPORT1- Podcast Leadertalk blickt Eberl auf diese Kritik ohne Groll zurück. „Wenn Menschen etwas lieben, und vielleicht etwas über die Maßen lieben und in diesen Menschen auch sehr viel hineinprojizieren, vielleicht auch zu viel und dieser Mensch enttäuscht dich, dann kann der eine traurig sein, ein anderer hat Verständnis, die Großzahl wird dich hassen. Weil sie was verlieren“, reflektiert der jetzige Sportvorstand des FC Bayern . „Es ist eigentlich ein Kompliment, es fühlt sich aber nicht als Kompliment an.“

Dass sich Eberl ausgerechnet dem polarisierenden Bundesligisten RB Leipzig anschloss, sorgte für zusätzlichen Frust beim Gladbacher Anhang. „Darüber kann man diskutieren, ganz klar“, räumt Eberl ein. „Ich wollte mit RB Deutscher Meister werden. Und ich habe in RB diese Chance gesehen. Und die wollte ich einfach ergreifen.“

„Genau das, was man heute in der Gesellschaft nicht möchte“

Dass Menschen seine Entscheidung schlecht oder gut finden, sei völlig legitim, ergänzt Eberl. Jedoch schränkt er ein: „Aber wenn das in Hass umschlägt, dann ist das genau das, was man heute in der Gesellschaft nicht möchte.“