Einzelkritik FC Bayern: Experiment geht gehörig schief

Stefan Kumberger 30.11.2024 • 21:00 Uhr Der FC Bayern München holt spät durch ein Kopfballtor von Jamal Musiala noch einen Punkt bei Borussia Dortmund. Ein Neuling in der Startelf enttäuscht, gleich mehrere Spieler von der Bank bringen ordentlich Schwung.

Der FC Bayern München entkommt haarscharf der ersten Niederlage in dieser Bundesliga-Saison. Jamal Musiala sichert dem deutschen Rekordmeister mit einem erneuten Kopfballtor fünf Minuten vor dem Ende zumindest einen Punkt bei Borussia Dortmund. Dabei traten die Münchner in der zweiten Hälfte deutlich verbessert auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während Stürmerstar Harry Kane verletzt ausgewechselt werden musste, konnte Mathys Tel bei seiner Startelf-Rückkehr nach längerer Zeit nicht überzeugen. Auch Konrad Laimer hatte auf der rechten Seite einen schweren Stand. Die SPORT1-Einzelkritik zum Bayern-Auftritt im deutschen Klassiker.

MANUEL NEUER: Lange Zeit weitgehend ohne große Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Beim Gegentor von Gittens hätte er allerdings noch länger aufrecht bleiben können. So schlug der Ball zentral über seinem Kopf im Tor ein. Bei Sabitzers Chance in der 62. Minute blieb der Bayern-Kapitän aber cool und hielt seine Mannschaft im Spiel. SPORT1-Note: 3

ALPHONSO DAVIES: Durfte trotz der Aufregung um seine Alkoholfahrt unter Woche in der Startelf ran. Leistete sich bereits kurz nach Anpfiff einen gruseligen Ballverlust. Auch in der Folge kein wirklicher Faktor im Spiel der Bayern. Seine gefürchteten Sprints nach vorne konnte man jedenfalls kaum sehen. Auch in der zweiten Halbzeit kam da deutlich zu wenig. In der letzten Minute warf er allerdings defensiv nochmal entscheidend alles in die Waagschale. SPORT1-Note: 4

{ "placeholderType": "MREC" }

MINJAE KIM: Startete direkt mit einer guten Balleroberung tief in der Dortmunder Hälfte ins Spiel – da hätte er fast selbst den Zug zum Tor suchen können. Knöpfte sich vor allem Sabitzer vor, während sich Upamecano um Guirassy kümmerte. An diesem Abend nicht vollkommen fehlerfrei, aber insgesamt seriös unterwegs. Wurde in der 80. Minute aus taktischen Gründen ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Bestritt seine Zweikämpfe in der ersten Halbzeit mit der richtigen Intensität und wagte auch so manchen Vorstoß. Wie bereits in den vergangenen sieben Spielen, in denen Bayern kein Gegentor kassierte, konnten sich die Kollegen defensiv auf „Upa“ verlassen. Bei seinen Ausflügen nach der Pause wirkte er aber einfallslos und gab die Kugel lieber schnell wieder ab. Da hätte er noch mutiger sein können. SPORT1-Note: 2

Laimer mit Schwierigkeiten

KONRAD LAIMER: Giftiger und quirliger Beginn des Österreichers. Vor dem Gegentor in der 27. Minute verschätzte er sich aber gegen Gittens und kam dann nicht mehr entscheidend hinterher. Ließ sich davon jedoch nicht schocken und konnte nach 49 Minuten in höchster Not vor eben jenem Gittens klären. Später gelang ihm noch, Sané in Szene zu setzen (61. Minute). Wurde kurze Zeit später ausgewechselt. SPORT1-Note: 4,5

LEON GORETZKA: Warf sich in der ersten Halbzeit auch in die harten Zweikämpfe, wirkte aber in so mancher Situation seltsam zurückhaltend. Sorgte jedenfalls mit seiner Spielweise nicht dafür, dass die Bayern das Mittelfeld beherrschten. Auch nach Wiederanpfiff ohne richtigen Zugriff, aber im Passspiel verbessert. Rückte nach dem Ausgleichstreffer für den ausgewechselten Kim in die Innenverteidigung. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

JOSHUA KIMMICH: Lieferte in den ersten 45 Minuten solide Arbeit ab – mehr aber auch nicht. Zweimal versuchte er mit eigentlich guten Lupfern, seine Kollegen in Szene zu setzen. Diese Pässe fielen aber zu harmlos aus und waren für seine Mitspieler nur schwer zu verwerten. In der zweiten Hälfte sehr kämpferisch und eine echte Führungsperson, doch auch ihm unterliefen zu viele Fehlpässe. SPORT1-Note: 3,5

MATHYS TEL: Erhielt völlig überraschend den Vorzug gegenüber Kingsley Coman. Zwar bemühte sich der Franzose, doch ihm mochte nichts gelingen. Er verhedderte sich in seinen Gegenspielern und so mancher Ball sprang ihm unkontrolliert vom Fuß. Kam kurz nach der Pause immerhin mal zu einem Abschluss. Tauchte danach wieder ab und wurde in der 62. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

Musiala erneut entscheidend mit dem Kopf

JAMAL MUSIALA: In der ersten Halbzeit Anspielpunkt Nummer eins in der bayerischen Offensive. Die gewohnte Kreativität versprühte der Nationalspieler dabei aber nicht – auch weil der BVB sehr seriös verteidigte. Bereitete in der 49. Minute unnachahmlich die Großchance für Müller vor. In den Phasen, in denen die Gäste nach Lösungen suchten, wurde es immer dann gefährlich, wenn der 21-Jährige zwei oder drei Dortmunder auf sich ziehen konnte – das schuf Räume, führte aber nicht zum Torerfolg. Da musste der Kopf her… SPORT1-Note: 2

LEROY SANÉ: In der Anfangsphase sehr aktiv und mit dem ersten guten Torschuss der Bayern. Verlor dann Mitte der ersten Halbzeit ein wenig die Präsenz. Seine Läufe in die Mitte – parallel zur Grundlinie – waren eigentlich eine gute Idee, zum Abschluss kam der Nationalspieler damit aber nicht. Vergab nach genau einer Stunde eine hervorragende Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen. Der Ball landete aber knapp am langen Pfosten vorbei. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE: War bei den wenigen Offensivaktionen der Bayern nur passiv involviert. War sich auch diesmal für so manche Drecksarbeit nicht zu schade, befand sich aber doch weit weg von seiner Bestform. Musste nach einem Zweikampf mit Nmecha in der 33. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Bitter für ihn und die Münchner. SPORT1-Note: 4

Olise bereitet Ausgleichstreffer vor

THOMAS MÜLLER: Kam in der 33. Minute für den angeschlagenen Harry Kane in die Partie. Wurde nur vier Minuten später in aussichtsreicher Position angespielt, bekam aber keinen Druck hinter seinen Kopfball. Scheiterte in der 49. Minute alleinstehend an Kobel, der seine Pranke blitzschnell ausfuhr – das hätte der Ausgleich sein müssen. In der Folge fleißig wie immer und vor allem als Antreiber und Lautsprecher gefragt. SPORT1-Note: 2,5

{ "placeholderType": "MREC" }

KINGSLEY COMAN: Kam nach einer guten Stunde für Tel in die Partie und brachte tatsächlich Schwung mit. Der Franzose deutlich aktiver und präsenter als sein Landsmann davor. Allerdings mochte auch ihm nicht alles gelingen. Seine Formkurve zeigt aber deutlich nach oben. SPORT1-Note: 3

SACHA BOEY: Wurde in der 62. Minute für Laimer eingewechselt. Für den Rechtsverteidiger war es der erste längere Einsatz nach seiner Verletzung. War deutlich offensiver unterwegs als sein Kollege vor ihm – was aber auch dem Spielstand geschuldet war. Von ihm war Drang nach vorne gefragt, den lieferte er. SPORT1-Note: 2,5