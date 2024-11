Eintracht Frankfurt: Ekitiké erklärt Tor-Zusammenspiel mit Marmoush

SPORT1 13.11.2024 • 07:12 Uhr Eintracht Frankfurts Stürmer Hugo Ekitiké spricht über seine besondere Verbindung zu Starspieler Omar Marmoush - und einen ganz persönlichen Traum.

Eintracht Frankfurts Senkrechtstarter Hugo Ekitiké denkt nicht an die Meisterschaft, er hat aber für den Fall des DFB-Pokalsiegs oder der Champions-League-Qualifikation bestimmte Vorstellungen. „So was bitte nicht“, sagte der für wechselnde Frisuren bekannte Franzose im Sport-Bild-Interview auf die Frage, ob er sich einen Adler in die Haare rasieren lassen würde. Die aus Sicht des 22-Jährigen vertretbare Alternative: „Vielleicht würde ich mir einen kleinen Adler auf den Arm tätowieren lassen. Warum nicht? Wäre mein erstes.“

Gemeinsam mit Omar Marmoush (14 Pflichtspieltore in dieser Saison) bildet Ekitiké (neun Treffer) ein Traumduo. Zwischen den beiden passe es auch menschlich, sagt er - und fügt dazu an, welches Geheimnis oder besondere Moment sie auf dem Platz verbinde: „Wir sprechen die gleiche Sprache, wir lieben es, Fußball zu spielen. Omar ist die Art von Spieler, für die die Leute ins Stadion gehen, weil er auf dem Spielfeld brilliert. Und wenn er das macht, will ich das auch machen.“

Ekitiké: In Frankfurt „wieder Spaß am Fußball“

Nach einer schwierigen Zeit bei Paris Saint-Germain im Schatten von Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar hat Ekitiké in den vergangenen knapp elf Monaten in Frankfurt „wieder Spaß am Fußball“ gefunden. Auch der Traum von der Berufung ins französische Nationalteam lebt: „Ich hoffe, dass der Tag irgendwann kommt. Es gibt noch so viele Dinge zu erreichen.“ Kontakt zu Nationalcoach Didier Deschamps bestehe aber noch nicht.

