Emotionaler Brief: Götze beschreibt Geburtsdrama um seinen Sohn

Mario Götze schreibt einen bewegenden Brief an seine Kinder. Darin schildert der der Rio-Held auch die dramatische Geburt seines Sohnes Rome.

Rio-Held Mario Götze hat tiefe Einblicke in einen der schwersten Momente seines Lebens gewährt. In einem emotionalen Brief an seine Kinder Rome (4) und Gioia (1) auf dem Portal „The Players‘ Tribune“ berichtete der Weltmeister von 2014 von der dramatischen Geburt seines Sohnes im Sommer 2020.