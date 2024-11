Erwischt! Wer beobachtet hier das Bayern-Training?

Aleksandar Pavlovic arbeitet fleißig an seiner Rückkehr auf den Platz. Beim öffentlichen Training des FC Bayern ist er allerdings nur ein stiller Beobachter.

Er würde so gerne mit seinen Kollegen auf dem Platz stehen, doch am Dienstag blieb Aleksandar Pavlovic nur der traurige Blick von oben auf das Training des FC Bayern .

Die Münchner hatten in der Länderspielpause um 10.30 Uhr eine der eher seltenen öffentlichen Trainingseinheiten abgehalten - und SPORT1 erwischte den derzeit noch in der Reha befindlichen Mittelfeldspieler, wie er von einem Fenster des Gebäudekomplexes an der Säbener Straße auf seine Mitspieler blickte.