FC Bayern: Fans wollen neue Stadionhymne aufnehmen

Das kündigte der Club Nr. 12 in einer Mitteilung auf Facebook an. Demnach soll das Lied dem Verein nichts kosten und schon bald aufgenommen werden. „Unser Wunsch ist es, eine Stadionhymne zu etablieren, die keine Vereinshymne ist, sondern ein Lied aus der Fankurve, das professionell und stilvoll vertont wird“, kündigte der Club Nr. 12 am Samstag an. Dem FC Bayern fehle aktuell eine solche Hymne und „damit ein solches Ritual“.