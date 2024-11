FC Bayern: Kane-Erbe? Empfehlung für Bayern

Omar Marmoush schwebt weiter auf Wolke sieben und ist nicht zu stoppen. Der Star von Eintracht Frankfurt schlenzte auch am Donnerstagabend beim 1:0-Sieg in der Europa League gegen Slavia Prag einen Traumfreistoß aus rund 20 Metern in den Knick (53.) und sorgte so für den nächsten Glanzpunkt.