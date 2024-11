FC Bayern: Kein Trainingslager im Winter

Der Rekordmeister will sich in München auf das neue Jahr vorbereiten.

Fußball-Rekordmeister Bayern München wird anders als in den vergangenen Jahren in dieser Saison kein Winter-Trainingslager abhalten. Wie Sportvorstand Max Eberl am Donnerstag bekannt gab, sei die Zeit dafür „einfach zu knapp“.