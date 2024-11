FC Bayern: Müller lässt Zukunft weiter offen

Müllers Vertrag beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus, seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte der 35-Jährige nach der Heim-EM beendet. Sowohl die Bayern als auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) würden Müller nach dessen Karriereende gerne in anderer Funktion einbinden, heißt es. Auch Anfragen als TV-Experte sollen dem Ur-Bayer vorliegen.

Ohnehin habe er mit den Bayern in dieser Saison noch ein großes Ziel: das Champions-League-Finale, das am 30. Mai 2025 in München stattfindet. Er sei zwar "kein Träumer, aber es ist natürlich reizvoll", sagte Müller: "Ich würde aber auch ins Champions-League-Finale wollen, wenn es nicht in München wäre."