FC Bayern: Muskelbündelriss bei Palhinha

Schwerer Schlag für Bayern München: Mittelfeldspieler Joao Palhinha fällt mit einem Muskelbündelriss an den Adduktoren in den kommenden Wochen aus. Dies teilte der Rekordmeister am Dienstag nach Untersuchungen mit. Ob der 29-Jährige in diesem Jahr noch einmal zum Einsatz kommen wird, ist sehr fraglich. Palhinha hatte sich die Verletzung bei der portugiesischen Nationalmannschaft zugezogen und war deshalb schon für die Länderspiele in der Nations League gegen Polen und Kroatien ausgefallen.