FC Bayern: Neuer steht gegen FCA im Tor

Bayern München kann im Bundesligaderby gegen den FC Augsburg auf Kapitän Manuel Neuer bauen. Der Keeper steht am Freitagabend in der Startformation des Rekordmeisters. Der Einsatz des 38-Jährigen war fraglich gewesen, nachdem er am Mittwoch im Training ein Stechen in den Rippen gespürt und die Einheit abgebrochen hatte. Als Ersatz für Neuer stand Daniel Peretz bereit. Sven Ulreich, eigentlich die Nummer zwei hinter Neuer, fehlt den Bayern bis auf Weiteres aus persönlichen Gründen.

Zu seinem zweiten Saisoneinsatz von Beginn an kommt Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld neben Joshua Kimmich. Zuletzt hatte der Nationalspieler beim 1:0 in St. Pauli begonnen. Zuvor war Goretzka, der im Sommer als Verkaufskandidat in München galt, nur als Einwechselspieler in Erscheinung getreten. Durch die Verletzungen von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha rückt der 29-Jährige im Jahresendspurt aber wieder verstärkt in den Fokus.