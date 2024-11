Freiburg bindet "Vorbild" Kübler

Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag von Rechtsverteidiger und „Dauerbrenner" Lukas Kübler verlängert. Der 32-Jährige spielt seit 2015 für den Sportclub und stand in der laufenden Saison in allen 13 Pflichtspielen über 90 Minuten auf dem Platz. Über die Vertragslänge machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben.

„Mit seiner fußballerischen Biografie kann er hier ein Vorbild für die jüngeren Kollegen in unserer Mannschaft sein“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. „Das familiäre Umfeld und die Herangehensweise von Verein und Mitarbeitern passt perfekt zu meiner Denke“, erklärte Kübler: „Ich freue mich auf weitere intensive Arbeit auf dem Trainingsplatz und viele Highlights am Wochenende.“

Kübler durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Köln, für den er in der 2. Bundesliga sein Profidebüt feierte. Nach zwei Jahren in Sandhausen folgte 2015 der Wechsel zum SCF, für den er in 188 Pflichtspielen bislang neun Treffer erzielte.