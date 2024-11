Gladbach-Legende beendet Karriere

Nach 22 Jahren im Profifußball ist Schluss: Oscar Wendt, früherer Publikumsliebling von Borussia Mönchengladbach und langjähriger Leistungsträger, hat das Ende seiner Karriere verkündet. Mit 39 Jahren zieht sich der Linksverteidiger zurück, nachdem er mit seinem Jugendklub IFK Göteborg den Klassenerhalt in der schwedischen Allsvenskan sichern konnte. „Es fühlt sich großartig an, dass meine Karriere in den besten Klubs begann und endete“, erklärte Wendt in einer Vereinsmitteilung seines Vereins.