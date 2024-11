Gladbach-Präsident Bonhof stützt Seoane und Virkus

Bonhof stärkt auch Virkus den Rücken

Der Vertrag von Virkus (57) läuft am Saisonende aus, Bonhof sieht bezüglich einer Verlängerung keinen Grund zur Eile. "In der Vergangenheit war es in vergleichbaren Fällen immer so, dass wir im Januar, Februar angefangen haben zu sprechen. So werden wir es auch bei Roland halten", erklärte der 72-Jährige.