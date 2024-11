Beim BVB: Kurzfristiger Bayern-Ausfall

In bislang neun Einsätzen in der Liga hat Gnabry zwei Tore erzielt und zwei aufgelegt.

Ob der 29-Jährige im Pokal-Duell mit Bayer Leverkusen am Dienstag dabei sein kann, ist noch offen. In der Liga geht es am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim weiter, am 10. Dezember spielen die Bayern in der Champions League auf Schalke gegen Schachtar Donezk.