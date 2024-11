Heckings Belohnung: Frei für Spieler, Kirmes für den Trainer

Nach dem überraschenden Punktgewinn zum Debüt beim VfL Bochum hatte Dieter Hecking eine Belohnung für seine Spieler und sich selbst parat. "Ich habe gesagt, wenn ihr ein gutes Spiel macht und wir auch noch was holen, dann gibt's zwei Tage frei", berichtete der neue Trainer nach dem 1:1 (0:1) gegen den Doublegewinner Bayer Leverkusen.

Der nicht ganz uneigennützige Hintergrund: Hecking hatte selbst Pläne für den Samstagabend. "Ich will auf die Soester Kirmes zu meinen Schwestern. Das haben sie mir gegönnt, sie wussten, dass der Alte ein Bierchen trinken will."

Mit dem späten Ausgleich durch Koji Miyoshi (89.) gelang dem 60-Jährigen in seinem ersten Bundesligaspiel seit fünfeinhalb Jahren ein fast perfekter Einstand - angesichts der Debakel, die der VfL zuletzt in Serie erlebt hatte. "Der Ausgleich war eine Explosion für die Mannschaft", meinte Hecking, der am Dienstag die Nachfolge des gefeuerten Peter Zeidler angetreten hatte, "das kann ein Wendepunkt für die Saison werden. Aber wir brauchen 24-mal heute." Nach zehn Spieltagen steht Bochum mit zwei Punkten noch immer abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.