Fluch beendet! Bundesliga-Kellerduell endet mit klarem Sieg

Erstmals in dieser Saison dürfen die Heimfans am Millerntor einen Treffer und einen Sieg des FC St. Pauli bejubeln.

Statement-Sieg im Abstiegskampf: Der FC St. Pauli hat sich zum Auftakt des zwölften Spieltags als reiferer der beiden Bundesligaaufsteiger präsentiert. Im Duell zweier Kellerkinder schlugen die Kiezkicker Holstein Kiel am Freitagabend verdient mit 3:1 (1:0) - und beendeten ihre gruselige Torflaute am Millerntor.

Manolis Saliakas sorgte mit seinem Tor zum 1:0 für den ersten Heimtreffer St. Paulis in der laufenden Saison (25.). Morgan Guilavogui (56.) und Johannes Eggestein (85.) legten in der zweiten Hälfte nach. Zuvor hatte Fiete Arp für Holstein einen Foulelfmeter (45.) vergeben. Kiels Phil Harres (90.+1) erzielte den Ehrentreffer.

„Da ist natürlich einiges abgefallen, weil wir unser erstes Tor am Millerntor geschossen haben“, sagte Eggestein bei DAZN . Hauke Wahl ergänzte: „Wir können die Frage endlich beenden, wann das erste Tor hier zu Hause fällt. Für uns ein rundum gelungener Abend.“ Zugleich bremste der Abwehrspieler: „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Heute können wir einfach zufrieden sein über die drei Punkte.“

St. Pauli verlässt die Abstiegsränge

Einen „Kampf auf Biegen und Brechen“ hatte St. Paulis Trainer Alexander Blessin vor der Partie angekündigt. Sein Kumpel Marcel Rapp, dem Hamburger Coach bestens aus gemeinsamen Regionalligatagen beim SC Pfullendorf bekannt, schlug auf der Gegenseite in eine ähnliche Kerbe - und entsprechend wenig boten beide Teams zu Beginn dann auch spielerisch an.

Fluch endet nach 475 Minuten

Die nun befreiten Kiezkicker rannten im Anschluss weiter an. Erst musste Kiels Abwehrchef Patrick Erras auf der Linie gegen Eggestein retten (28.), dann traf Carlo Boukhalfa mit seiner Kopfball-Bogenlampe nur die Latte (36.).

„Schlecht geschossen": Arp bedauert Elfer-Fehlschuss

Dass St. Pauli seine Überlegenheit letztlich auch in eine Pausenführung ummünzte, lag dann aber an Torhüter Nikola Vasilj. Der bosnische Nationalkeeper entschärfte einen mäßig getretenen Foulelfmeter von Arp, den er nach einer schlechten Rückgabe von Saliakas selbst verursacht hatte.

„Ich will ihn eigentlich flach in die Ecke schießen, aber ich treffe ihn nicht so wie ich will“, erklärte Arp und gestand: „Das war einfach schlecht geschossen.“ Es tue ihm wahnsinnig leid für die Mannschaft und die Fans.