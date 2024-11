Henriksen vor Kiel: "Dann haben wir ein gutes Gefühl"

Erst ein 0:0 beim SC Freiburg, dann der umjubelte 3:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund - die Fans von Mainz 05 hätten nach den jüngsten Erfolgserlebnissen in der Bundesliga auf die Länderspielpause wohl am liebsten verzichtet. Trainer Bo Henriksen sagt vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) dennoch: „Die Pause war für die ganze Mannschaft wirklich gut.“