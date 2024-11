Hoeneß als Alonso-Erbe? Rolfes wird deutlich

„Es sind so viele Konjunktive dabei in diesen Gedankenspielen. Es macht keinen Sinn darüber zu spekulieren. Wir haben für diese Saison einen Wunschkandidaten gehabt und für das nächste Jahr auch und das ist beides Xabi Alonso“, sagte der langjährige Bayer-Kapitän.

Alonso-Verbleib bis 2026? „Im Moment zu 100 Prozent“

Auf die Frage, zu wie viel Prozent denn Alonso in der kommenden Saison noch an der Seitenlinie der BayArena steht, wurde Rolfes deutlicher: „Im Moment zu 100 Prozent, denn er hat einen Vertrag und es gibt keine Anzeichen aktuell, dass es in eine andere Richtung geht.“