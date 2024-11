Hoeneß nach Klatsche: "Müssen das Ding zurücklassen"

Nach der Klatsche bei Roter Stern Belgrad in der Champions League fordert Sebastian Hoeneß eine schnelle Reaktion in Bremen. Allerdings wird die Ausfallliste für den Coach des VfB Stuttgart immer länger.

Nach der Klatsche bei Roter Stern Belgrad in der Champions League fordert Sebastian Hoeneß eine schnelle Reaktion in Bremen. Allerdings wird die Ausfallliste für den Coach des VfB Stuttgart immer länger.

Die heftige Klatsche in der Champions League hatte den VfB Stuttgart schwer getroffen - doch nach kurzer Aufarbeitung des schmerzhaften 1:5-Desasters bei Roter Stern Belgrad forderte Sebastian Hoeneß schnell eine deutliche Reaktion. „Wir müssen das Ding zurücklassen. Der Blick muss nach vorne gerichtet sein. Wir haben sofort die Möglichkeit, die Dinge wieder in die richtige Richtung zu drehen“, sagte der Trainer vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/ Sky ) bei Werder Bremen mit Nachdruck. Er spüre aber bereits wieder „richtig Energie und Vorfreude“.

Das war nach der Ankunft aus Belgrad am Donnerstag noch ganz anders gewesen. "Das Spiel wirkte sehr nach. Da hing das Ding noch in den Klamotten. Wir standen unter dem Eindruck, schön einen verhauen zu haben", räumte Hoeneß ein.

VfB-Kabine „mucksmäuschenstill“

In der Kabine sei es nach der Abreibung "mucksmäuschenstill" gewesen. "Jeder war sehr in Gedanken und hat sich gefragt, warum wir eine so große Chance so leicht vertan haben. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch", sagte er. Keiner habe nach "Alibis gesucht".