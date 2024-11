Ex-Star enthüllt: FC Bayern „war nie so richtig mein Ding"

Jürgen Klinsmann fühlte sich fehl am Platze. „Irgendwie“, sagt der frühere Weltklassestürmer in einer neuen ZDF-Dokumentation über den FC Bayern in den 1990er-Jahren, „hatte ich nie das Gefühl, dass ich da reinpasse, in dieses FC Hollywood. Das war nie so richtig mein Ding.“ Nach nur zwei Jahren hatte der Weltmeister von 1990 genug von all den Intrigen, Eklats und Skandalen - vor allem aber: von seinem Mitspieler Lothar Matthäus. „Es ist besser, wenn ich wieder gehe.“